Le 13 janvier dernier, nous évoquions sur notre site le mercato de Dijon. Et nous vous révélions que le club des Côtes d’Or avait trouvé un terrain d’entente avec Kwon Chang-hoon, milieu de terrain sud-coréen de 22 ans. Ne restait donc plus qu’à attendre l’officialisation... Que voici !

« Après plusieurs semaines d’échanges, le DFCO et le club sud-coréen de Suwon Samsung Bluewings ont trouvé un accord pour le transfert de Kwon Chang-hoon au DFCO. Le néo-Dijonnais va parapher un contrat d’une durée de trois ans et demi sous réserve d’une visite médicale satisfaisante et de l’homologation du contrat », indique le DFCO dans un communiqué.