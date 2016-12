Hull City ne plaisante pas et, en cette période de fêtes, les Tigers, pourtant bons derniers de Premier League, ont offert de nouveaux contrats à plusieurs de leurs joueurs.

Ainsi, Michael Dawson (33 ans), Abel Hernandez (26 ans), Jake Livermore (27 ans), Harry Maguire (23 ans), Andy Robertson (22 ans) et Robert Snodgrass (29 ans) sont désormais liés à la formation anglaise jusqu’en juin 2018.

| The Club can confirm that it has exercised its option to extend the contracts of a number of key players https://t.co/Y15Njq3jC3

— Hull City (@HullCity) 23 décembre 2016