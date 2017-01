C’était dans l’air depuis quelques jours, c’est désormais officiel. West Ham a annoncé l’arrivée de Robert Snodgrass contre la somme de 12 millions d’euros. Le milieu de terrain de Hull City a signé un contrat de 3 ans et demi en faveur des Hammers.

L’arrivée de l’international écossais de 29 ans devrait enfin débloquer la situation de Dimitri Payet. En effet, le club anglais souhaitait d’abord s’attacher les services de Snodgrass avant de vendre le Réunionnais à l’OM. Une bonne nouvelle pour les fans marseillais !

.@RobSnodgrass7 joins the Hammers from @HullCity on a 3 and half-year contract for a fee of £10.2m - with @TransferMate #SnodgrassSigns pic.twitter.com/BbYXhQODvw

— West Ham United (@WestHamUtd) 27 janvier 2017