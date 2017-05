Auteur d’une saison pleine (9 buts et 3 passes décisives en Premier League), Michail Antonio (27 ans) a été récompensé par West Ham.

Les Hammers ont prolongé le bail de l’attaquant jusqu’en juin 2021 avec revalorisation salariale à la clé. Belle opération pour les Londoniens.

Looking forward to another 4 years, @Michailantonio !#AntonioSigns pic.twitter.com/k6esS45LQ7

— West Ham United (@WestHamUtd) 11 mai 2017