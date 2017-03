Gabbiadini fait une énorme saison avec Southampton. Arrivé en Angleterre cette saison en provenance de Naples, l’attaquant impressionne. Il a marqué 6 buts en 4 matches avec les Saints. Okaka, son ancien coéquipier à la Sampdoria, aujourd’hui à Watford, l’a encensé dans des propos rapportés par le Corriere dello Sport.

« J’ai joué avec Manolo à la Sampdoria et c’était déjà un joueur fantastique. C’est un attaquant intelligent. On ne peut pas lui laisser d’espace, parce que sinon il vous punit. A la Sampdoria, il a beaucoup travaillé son pied gauche, et maintenant il est vraiment bon. » Gabbiadini attire forcément l’attention des grands clubs avec ses prestations, et son ancien coéquipier le voit bien en Espagne. « C’est un grand joueur et il marque beaucoup de buts, S’il continue comme ça il sera au Real Madrid la saison prochaine. » Rien que ça.