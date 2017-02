Les temps sont durs à l’Olympique Lyonnais. Les Gones enchaînent les défaites et voient le podium et la Ligue des Champions s’éloigner chaque jour un peu plus. Les pensionnaires du Parc OL ont aussi dû faire sans Rachid Ghezzal et Corentin Tolisso, tous les deux suspendus après le chaud derby face à l’ASSE.

Ce ne sont pas les seuls Gones qui devraient être rattrapés par la patrouille. En effet, Le Progrès annonce qu’Anthony Lopes serait suspendu un match par la FFF pour avoir barré le nom de l’ASSE sur son maillot. Le portier international portugais s’était excusé. Mais la FFF n’a pas laissé passer ce geste. Le quotidien régional précise que l’Olympique Lyonnais devrait logiquement faire appel de cette sanction.