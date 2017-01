Invité dans l’émission Team Duga sur RMC, le président de l’Olympique Lyonnais a affirmé avoir tenté plusieurs pistes étrangères pour le poste d’entraîneur.

« Vous savez, j’ai essayé de faire venir Mourinho il y a deux ou trois ans, mais je n’en avais pas les moyens. Des contacts ? Oui, tout à fait. Je ne peux pas entrer dans le détail, mais on n’était pas dans le même monde. Ce n’est pas allé très loin, mais j’avais dans l’idée que c’était possible.(…)L’année dernière, au moment du changement d’entraîneur (renvoi d’Hubert Fournier fin décembre 2015, NDLR), j’ai rencontré Lucien Favre (actuel entraîneur de Nice NDLR). On a discuté pendant trois heures. Il m’avait complètement convaincu. A la fin des trois heures, il m’a dit qu’il n’était pas libre. Alors qu’on était prêt à avancer éventuellement (le Suisse avait pourtant quitté le Borussia Mönchengladbach en septembre 2015 NDLR).A un moment donné, l’année dernière, on s’est aussi posé la question avec Zizou. On ne savait pas s’il allait poursuivre à Madrid. Et quelque temps après, il a eu la consécration » a-t-il confiait avant d’affirmer qu’il ne s’intéresser « pas du tout » à Marcelo Bilsa, alors que le coach argentin est en partance pour Lille.