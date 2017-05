Quatrième du classement de Ligue 1, l’Olympique Lyonnais ratera la prochaine édition de la Ligue des Champions. Un constat qui va pousser le club rhodanien à s’activer lors du prochain mercato. D’ailleurs, le président Aulas a fait savoir que le budget alloué à cette campagne de recrutement sera conséquent.

« Pour moi, la principale raison de cette saison en dent-de-scie, c’est qu’on a eu un déficit mental sur un certain nombre de joueurs. Le budget sera très important, car, comme il y aura un certain nombre de départs, on consacrera ce montant au recrutement de joueurs. » De quoi promettre un mercato alléchant aux supporters lyonnais.