L’OL s’est renforcé cet hiver avec la venue pour le moins remarqué de Memphis Depay. Invité sur RMC, le patron de l’OL a affirmé qu’il souhaitait investir dans le secteur offensif plutôt qu’en défense alors que son équipe prend régulièrement l’eau derrière. Aulas s’en défend, déclarant au passage que plusieurs défenseurs ont débarqué l’été dernier. Il confirme tout de même avoir tenté d’enrôler Mamadou Sakho

« Nous avions proposé aussi de renforcer la charnière centrale. On avait une opportunité avec un défenseur gaucher disponible en Angleterre, qui est Mamadou Sakho. On n’a pas retenu cette solution car on est fidèles sur le plan de la gestion avec Nkoulou ou Mammana. On est déçus des performances défensives, même si cela va au-delà des simples défenseurs et que cela fait aussi partie de l’organisation du jeu. Après, on sait que si on veut progresser dans la hiérarchie, il faudra renforcer ce secteur défensif. »