Memphis Depay se rapproche de plus en plus de l’Olympique Lyonnais. D’après les informations du Telegraph, Manchester United et le club lyonnais sont tombés d’accord pour le transfert du Néerlandais de 22 ans contre une indemnité de 18,5 M€, pouvant grimper jusqu’à 25 M€.

Interrogé sur le sujet, Jean-Michel Aulas a confirmé avoir trouvé un accord avec le club anglais. « J’ai obtenu en début d’après-midi un accord de principe avec Manchester United qui reste à détailler mais sur une base plus élevée que les informations qui circulent », a déclaré le président rhodanien dans des propos relayés par L’Equipe.