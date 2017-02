C’était il y a déjà 10 ans mais les supporters lyonnais en gardent un souvenir toujours douloureux. En mars 2007, alors que l’OL partait favori lors de ce 8e de finale de Ligue des Champions, la Roma s’imposait 2-0 à Gerland au match retour et se qualifiait. Mancini donnait d’ailleurs ce soir-là une certaine idée du respect à Anthony Réveillère. Cette fois-ci, les deux clubs se joueront au même stade de la compétition mais en Ligue Europa. Sur RMC, Jean-Michel Aulas a réagi à ce tirage et il a aussi de la mémoire.

« Il aurait fallu éviter Rome comme Manchester United qui nous paraissaient, comme Krasnodar, les clubs les plus efficaces en ce moment. Ça sera un match important, il faudra s’attendre à un match difficile. On aura une revanche à prendre car nous nous sommes fait éliminer il y a 10 ans. On sait que quelques fois, il vaut mieux jouer un adversaire valeureux qu’un adversaire qui semble moins fort, mais où on se fait éliminer. »