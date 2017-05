Mathieu Valbuena a réalisé l’une des meilleures saisons de sa carrière et, bien sûr, la meilleure depuis son arrivée à l’Olympique Lyonnais. Auteur de 8 buts et 5 passes décisives en 30 matches de L1 dont seulement 15 comme titulaire, Petit Vélo n’a pas à rougir de ses performances.

Et pourtant, enfin dans son élément dans la capitale des Gaules, le numéro 28 rhodanien est annoncé partant et dans le viseur de Fenerbahçe. Comment expliquer ce départ qui apparaît de plus en plus certain au fil des jours ? Jean-Michel Aulas s’explique sur Twitter : « C’est lui qui est tenté par un contrat de 3 ans que l’OL ne peut pas lui offrir ».