Le président de l’Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas, a livré une longue interview au quotidien L’Équipe dans laquelle il aborde plusieurs sujets, dont les finances du club rhodanien, le naming du Parc OL, l’endettement ou encore le renflouement des caisses. Le président du club lyonnais fait le point.

« Au moins 80% des 100 millions investit par les Chinois seront consacrés au désendettement du club. Nous avions 260 millions d’endettement lié aux 450 millions investis dans le stade et le camp d’entraînement et nous souhaitions refinancer cette dette à moyen court terme sur sept ans. Avec l’arrivée des fonds chinois, nous pourrons annoncer ce refinancement avant fin mars à hauteur de 260 ou 280 millions d’euros. Après avoir peiné pendant cinq ans, nous avons fait près de 100 millions de chiffre d’affaires au premier semestre. À part le PSG et L’ASM dont on ne connaît pas les chiffres, c’est plus que celui de tout l’autre club. » Le stade, une affaire qui roule donc.