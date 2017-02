Après l’exploit du Paris Saint-Germain contre le FC Barcelone (4-0) et le match spectaculaire de l’AS Monaco face à Manchester City (5-3), Jean-Michel Aulas a tenu à féliciter les deux représentants français restant en Ligue des Champions.

« Bravo à l’ASM et au PSG pour la qualité de leur jeu et l’efficacité offensive. Le Football français is back en Europe ! », a-t-il posté sur son compte Twitter.