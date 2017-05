L’Olympique Lyonnais a terminé la saison à la quatrième place de Ligue 1. L’heure est venue de passer au chantier du mercato, et deux joueurs font partie des potentiels partants, à commencer par Rachid Ghezzal, dont le bail expire au 30 juin : « La situation est toujours la même. Nous lui avons fait une proposition et donné un délai de réponse qui va échoir à la fin de la semaine, mais mon petit doigt me dit que les choses vont évoluer rapidement », affirme Jean-Michel Aulas en zone mixte, avant d’évoquer le cas de Maxime Gonalons.

« J’ai redit à Max ce que je vous avais dit et avec des précisions complémentaires. Il a compris que ce n’était pas des paroles en l’air mais des positions réfléchies. On est dans une discussion d’un joueur qui a émis l’idée de partir. S’il souhaite partir encore, il aura la possibilité de le faire à des conditions que l’on a fixées. Maintenant, s’il souhaite prolonger, il faudra qu’on ait une discussion qui ne peut pas avoir lieu dans le contexte actuel ». Encore un peu de tension donc.