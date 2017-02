L’OL a de nouveau chuté ce samedi en se faisant surprendre 2-1 sur la pelouse de Guingamp. Lyon enregistre sa 10e défaite de la saison en Ligue 1 et laisse un peu plus filer le trio de tête. Une situation qui déplaît aux supporters des Gones qui s’en étaient pris à Alexandre Lacazette, suite aux propos tenus par l’attaquant sur ses envies de départ. Sur Canal Plus après la défaite au Roudourou, Jean-Michel Aulas a de nouveau défendu ses joueurs et a appelé les supporters à apporter leur soutien.

« Oui j’ai été surpris de la virulence des propos qui ont été prononcés après notre défaite à Saint-Etienne. Là aussi, c’est compliqué, la rivalité est très forte. Nos supporters sont restés 50 minutes en tribune, les esprits étaient échauffés, mais cela n’excuse pas les paroles à l’encontre des joueurs. Je ne suis pas un dirigeant qui succombe à ça. Il faut que les groupes de supporters soient avec l’OL d’autant que l’on joue toujours la coupe d’Europe. On est 4e avec un match en retard. Tout le monde est déçu, mais on va mener une réflexion pour corriger le tir. On a besoin de nos joueurs en pleine condition physique et psychologique si on veut atteindre nos objectifs, ou ce qu’il en reste. »