Corentin Tolisso et Rachid Ghezzal ont rendez-vous ce jeudi soir à la Commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel suite aux cartons rouges qu’ils ont récoltés dimanche dernier dans le derby. Mais Jean-Michel Aulas s’étonne du manque de déclarations pour condamner les propos tenus après le match par Bernard Caïazzo.

« Ce sont des enculés ! Ce sont des malades mentaux ! », voilà les mots prononcés par le dirigeant stéphanois et capturés par les caméras de Canal+. Des propos injurieux que le président de l’OL ne digère pas : « À Saint-Etienne, ce n’est pas nous qui avons manqué de classe et d’élégance chez les dirigeants, et je n’en ai pas entendu parler. J’ai en revanche entendu parler de dégradations... La note est de 800 €, c’est un coup de pied, ce ne sont pas des dégradations. J’ai aussi entendu des choses sordides, et personne n’en parle... Personne n’en parle », a déploré JMA.