Partira ? Partira pas ? Rachi Ghezzal (25 ans) entretient le suspense quant à son avenir à l’Olympique Lyonnais. Interrogé après l’élimination en Europa League contre l’Ajax Amsterdam, le président des Gones Jean-Michel Aulas a donné un indice de taille sur le mercato de son international algérien, en fin de contrat en juin.

« Il semble qu’il n’a plus très envie de partir et on va voir comment on pourrait le garder… », a expliqué le patron rhodanien, relayé par Le Progrès. On devrait rapidement entendre parler d’une possible prolongation pour le Fennec, annoncé du côté de Séville, Rome, Monaco et Malaga dernièrement...