Après Bruno Genesio, Jean-Michel Aulas à lui aussi réagit sur la décision de la Commission de Discipline concernant Metz-Lyon. Le match de la 16e journée sera à rejouer. Le président lyonnais a également pointé du doigt la déclaration de son homologue messin.

« La Commission de Disicpline a fait son travail. J’ai vu les déclarations de mon homologue de Metz, qui me font réellement pleurer. C’est un terrain sordide qui a été abordé. On verra ce qui se passera, et si Metz fait appel, on fera appel aussi, car on aurait pu gagner trois points dans cette affaire », a-t-il déclaré durant la conférence de présentation d’Alex Morgan ce samedi.