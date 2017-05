Ce dimanche, l’OL a battu le FC Nantes (3-2). Une victoire qui donne espoir avant de tenter une Remontadajax, à savoir essayer de remonter le 4-1 concédé en demi-finale aller de Ligue Europa face à l’Ajax. Une défaite lourde que Jean-Michel Aulas a encore en travers de la gorge, irrité par le comportement des dirigeants du club néerlandais.

« Ce que j’ai vu... À commencer par des joueurs de l’Ajax qui fêtaient la qualification comme si elle était acquise, puis un public qui nous insultait et même les dirigeants ! Je me suis fait insulter copieusement, ils m’ont dit qu’ils seraient contents de me revoir en Coupe d’Europe une autre année. J’espère que les joueurs, s’ils ont de l’amour propre, vont s’en souvenir », a lancé le président de l’OL en zone mixte. Remonté à bloc !