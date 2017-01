Durant le match entre l’Olympique Lyonnais et Lille, au Parc OL, une banderole misogyne a été déployée par des supporters lyonnais, en tribune. La banderole a tout de suite été relayée sur les réseaux sociaux et tout cela est remonté très haut.

En effet, le message est encore plus déplorable quand on sait que les principaux derniers titres de l’Olympique Lyonnais proviennent de la section féminine du club. Wendie Renard, la joueuse et capitaine de l’équipe féminine lyonnaise a d’ailleurs dénoncé la banderole via son compte Twitter. Le président du club, Jean-Michel Aulas, n’a pas tardé à réagir en annonçant que l’auteur de cet étendard serait identifié puis sanctionné.