Depuis l’arrivée de Yoann Gourcuff il a sept ans, jamais l’arrivée d’une nouvelle recrue n’avait fait autant de bruit dans le Rhône. Après quelques années à investir plus dans le nouveau stade que dans la construction de l’équipe première, l’OL est en train de rentrer dans un nouveau cycle. « Ça montre les ambitions et où Lyon veut se retrouver », disait le capitaine de l’Olympique Lyonnais, Maxime Gonalons, au moment d’accueillir son nouveau coéquipier. Mais que reste-t-il vraiment de l’ancien meilleur buteur du championnat hollandais avec le PSV (28 buts en 39 matchs en 2014-2015) lui qui a connu une saison difficile l’année dernière à Manchester United ?

Gérald Baticle, entraîneur des attaquants lyonnais, a livré ses premières impressions pour Le Progrès. « Memphis joue à gauche avec son pied droit et a cette faculté à rester large et à poser des problèmes tactiques. Il a la même percussion que Fekir, mais dans le couloir, pour aller éliminer comme un ailier avec de la puissance athlétique et de la vitesse. Que ce soit en profitant du jeu collectif, ou en demandant dans le dos, ou, techniquement, en allant percuter avec du dribble. Il aime jouer en rentrant et en utilisant des joueurs d’axe comme Alex, l’attaquant de soutien, ou des milieux » déclare Baticle.