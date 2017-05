Arrivée cet hiver à l’Olympique Lyonnais, Alex Morgan a permis à la section féminine du club cher à Jean-Michel Aulas de bénéficier d’une aura encore nettement supérieure. Seulement, la starlette américaine s’est blessée le weekend dernier face au PSG au Parc OL. Les Rhodaniens en disent plus sur son état de santé ce mardi.

« Blessée samedi lors du match de championnat contre le P.S.G., Alex Morgan a passé ce matin une échographie qui a mis en évidence une lésion du biceps des ischio-jambiers de la cuisse gauche. Alex Morgan est d’ores et déjà forfait pour la finale de la Coupe de France. Le staff médical du club espère que le protocole de soins suivi dès samedi par la joueuse lui permettra d’optimiser le délai de cicatrisation et d’être ainsi rétablie pour la finale de la Champions League ». Histoire qu’elle puisse repartir aux USA avec une Ligue des Champions et un beau sourire.