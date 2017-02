Mouctar Diakhaby était en conférence de presse ce vendredi. Le jeune défenseur, formé à l’Olympique Lyonnais, semble s’être fait une place dans le onze de départ de Bruno Genesio. Le joueur de 20 ans a joué 14 matches cette saison. Le Français s’est exprimé sur son nouveau statut au sein de la formation lyonnaise.

« Pour l’instant, je joue souvent, j’enchaîne les matches. On enchaîne. Je joue tant mieux. Si je ne joue pas, je ferais le nécessaire pour revenir et être titulaire. (...) Les choses vont vite pour moi, un peu. Comme vous l’avez dit, je ne suis pas totalement surpris non plus, car je me suis donné les moyens d’être ici. (...) Non par rapport à mon statut, ça n’a pas changé. Les coaches et les joueurs ne changent pas avec moi. Ils sont comme au début. »