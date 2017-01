Bruno Genesio a annoncé en conférence de presse que Mouctar Diakhaby serait forfait pour la réception de l’Olympique de Marseille, dimanche soir (21h). Le jeune français de 20 ans s’était blessé durant le match face à Caen

L’Olympique Lyonnais perd un élément défensif mais en récupère un. Emanuel Mammana revient de blessure. L’Argentin n’a plus joué depuis le 5 novembre dernier et un match face à Bastia et constitue donc une solution de remplacement face au forfait de Diakhaby.