Bruno Genesio n’a pas apprécié le contenu du match disputé par ses hommes lors de Caen-OL dimanche après-midi. Battus (2-3) par des Caennais, les Rhodaniens ont payé un début de match manqué et un engagement déficitaire par rapport à leurs adversaires du jour, ce que l’entraîneur français n’a pas manqué de souligner en conférence de presse.

« Je trouve que notre début du match c’était un peu du n’importe quoi à ce niveau-là. On a été battu dans tous les duels et on sait très bien que tous les matches de haut niveau se jouent d’abord dans le domaine du combat, dans les duels », a-t-il déclaré à l’issue de la rencontre, pointant du doigt le problème récurrent de l’OL face à des adversaires de moindre envergure. « Je pense qu’il faut qu’il y ait une grosse remise en question sur la préparation mentale de ces matches-là. Parce que si ça arrive une fois, ça peut être considéré comme un accident, mais quand ça se reproduit régulièrement, dans les mêmes conditions et avec les mêmes causes, on peut largement penser qu’on a un vrai problème dans ce genre de matches. »