Bruno Genesio avait le sourire ce mercredi en conférence de presse. L’entraîneur de l’Olympique Lyonnais était ravi d’annoncer que tous ses joueurs étaient à sa disposition pour le match de Ligue 1 de vendredi face aux Girondins de Bordeaux. Une bonne nouvelle pour les pensionnaires du Parc OL qui ont un calendrier copieux en ce mois de mars. Le coach olympien va avoir l’embarras du choix. Il devra aussi gérer la concurrence entre ses hommes.

« Je pense que ça fait partie de l’émulation qu’il doit y avoir dans un groupe de haut niveau. C’est bénéfique pour Maxime Gonalons et les autres. La concurrence est partout. Il y a plein de joueurs avec un temps de jeu limité (...) Chaque match aura sa vérité. On ne sait pas ce qu’il va se passer en blessure, suspension, etc... On va essayer de garder mobilisés tout le monde, les 24 joueurs. Il faut garder, donner de l’attention et de l’importance à ceux qui ne jouent pas et qui ont des états d’âmes ».