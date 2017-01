Interrogé en conférence de presse ce vendredi, Bruno Genesio a expliqué que l’Olympique Lyonnais n’allait sans doute pas recruter de latéral gauche cet hiver, et ce, malgré les rumeurs persistantes.

« Un latéral gauche ? Je ne sais pas. Il faut que j’en parle avec mon président, on peut envisager que ce soit remis à plus tard », a-t-il indiqué sans détour. Jérémy Morel et Maciej Rybus ont donc la possibilité de prouver leur valeur d’ici la fin de la saison.