Quelques heures seulement après l’élimination en demi-finale de Ligue Europa par l’Ajax Amsterdam, l’entraîneur de l’OL Bruno Genesio était de nouveau attendu en conférence de presse, à deux jours du déplacement à Montpellier pour la 37e journée de Ligue 1. L’occasion de dresser le bilan de la saison.

« Si on parle de résultat, je ne dirais pas médiocre, je dirais qu’on aurait dû mieux faire, notamment en championnat. En championnat, c’est une saison très mitigée. On a manqué des régularité, et notamment sur des matches a priori plus faciles. Il y a un constat qui s’impose, on a failli dans ces matches-là. Il faudra analyser les causes de ce manque d’investissement et trouver les solutions pour éviter que ça se reproduise la saison prochaine », a-t-il commenté, assurant qu’il planchait déjà, avec son président Jean-Michel Aulas sur les contours de l’effectif pour la prochaine saison.