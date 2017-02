Arrivé cet été à l’Olympique Lyonnais qui lui courait derrière depuis un an, Nicolas Nkoulou connaît une saison peu évidente. Titulaire devenu peu à peu remplaçant, le Camerounais n’a plus joué avec les Gones depuis le 14 décembre 2016. Entre temps, il a remporté la Coupe d’Afrique des Nations avec les Lions Indomptables. Il a même marqué en finale contre l’Égypte.

Revenu à Lyon, l’ancien joueur de l’OM n’a pas encore retrouvé du temps de jeu. En conférence de presse, Bruno Genesio est revenu sur la situation de son joueur : « Il n’y a rien de particulier. J’ai dit l’inverse, je n’ai pas dit que je ne comptais pas sur lui, j’ai dit que je comptais sur ceux qui sont sous contrat avec l OL. Il y a eu pas mal de changements sur la première partie de saison pour notre défense puis il y a eu la CAN et des joueurs ont participé avec plus ou moins de réussite. Il y a une concurrence mais il n’est pas écarté ».