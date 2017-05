Demain soir, l’Olympique Lyonnais dispute le match le plus important de sa saison. Battus à l’aller 4 à 1, les Gones devront marquer trois buts à l’Ajax Amsterdam. En plus de leur public, les Rhodaniens pourront compter sur Alexandre Lacazette, entré seulement quelques minutes en fin de rencontre (il revenait de blessure, ndlr). Et cela change la donne à écouter Bruno Genesio, de passage en conférence de presse. « Ça change beaucoup. C’est notre meilleur buteur, c’est notre leader d’attaque. C’est une force supplémentaire pour l’équipe. On sait qu’il est capable de marquer à n’importe quel moment, d’accaparer l’attention des défenseurs. Il peut libérer des espaces pour les autres. Pour notre équipe, c’est bien pour la confiance d’avoir son leader d’attaque à 100%. Mais comme il l’a bien dit, il ne fera pas tout tout seul. On aura besoin d’un groupe, d’un bloc équipe si on veut se qualifier ».

Maxime Gonalons s’est aussi réjoui de la présence de Lacazette demain. « On sait l’importance d’Alex dans l’équipe, que ce soit en championnat ou en coupe européenne. Les grands joueurs adorent ce type de rendez-vous. Que ce soit Alex ou l’équipe, il y a une grosse envie d’en découdre. Ce sont des événements qui peuvent être rares dans une carrière. On a la possibilité, même si elle est minime, de se qualifier pour une finale de coupe d’Europe, donc forcément on aura besoin d’un grand Alex - sans mettre de pression - pour nous emmener vers l’exploit (...). Forcément c’est notre leader d’attaque, meilleur buteur, c’est un joueur qui a un impact sur notre équipe mais aussi sur l’adversaire, donc quand il est là c’est un plus énorme pour nous. C’est un joueur avec une technique au-dessus de la moyenne et une grosse qualité d’appel en profondeur. Il faut qu’on lui donne de bons ballons pour qu’il exploite son talent ». L’OL comptera sur son buteur vedette pour créer l’exploit demain au Parc OL !