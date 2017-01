Bruno Genesio était en conférence de presse, ce vendredi, la veille de Lyon-Montpellier pour le compte des 32es de finale de la coupe de France. Il s’est notamment exprimé sur la décision de la LFP, qui a décidé hier soir que le match Metz-Lyon serait rejoué à huis-clos.

« Je n’ai pas attendu la décision, c’est le genre de chose qu’on ne peut pas maîtriser, on doit respecter la décision de la commission. Ce n’est pas à moi de décider si l’on doit faire appel ou non, on verra en interne la décision que l’on prend. C’est une décision pleine de bon sens au départ. Si cela ne tenait qu’à moi, je ferais appel... Mais je ne suis pas le seul à décider. »