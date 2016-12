Titularisé dans l’entre-jeu face à Monaco, Lucas Tousart a livré une prestation très complète et qui n’est pas passée inaperçue. Interrogé à son sujet en conférence de presse, Bruno Genesio s’est montré enchanté par le niveau du jeune de 19 ans, tout comme son coéquipier Jérémy Morel.

« Si on l’a fait débuter contre Monaco c’est qu’on est persuadé qu’il peut apporter. Il montre qu’il peut solidifier le milieu, et a cette faculté de jouer vers l’avant et nous permet d’avoir une première relance très intéressante. C’est un domaine dans lequel il a beaucoup progressé. Son volume de jeu et capacité à gagner de ballon il les avait déjà, il a fait des progrès dans la lecture du jeu et les enchaînements et a prouvé qu’on peut compter sur lui », a expliqué le technicien lyonnais, pendant que le défenseur a lui aussi eu de belles paroles pour le joueur : « moi, je vis le match, j’ai vu certaines actions où je me suis dit : "aujourd’hui Tousart fait vraiment un gros match". Jusqu’à présent il a toujours répondu présent, ce qui n’est pas facile puisqu’il joue très peu mais quand le coach l’appelle il répond présent. C’est surprenant peut-être pour vous. Nous on est avec lui au quotidien. Il est très à l’écoute. Je ne suis pas surpris. Il est dans la continuité de l’année dernière même s’il n’a pas joué mais il était toujours là à l’entraînement et ça a l’air de payer vu le match qu’il a fait ».