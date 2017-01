Alors que Patrice Evra est officiellement joueur marseillais, Bruno Genesio était invité de l’émission Team Duga sur RMC Sport plus tôt dans la journée. L’entraîneur rhodanien a expliqué les raisons qui ont poussé son club à ne pas aller jusqu’au bout dans ce dossier.

« Patrice a eu une carrière extraordinaire, ce coté leader rassembleur qui est important dans les moments difficiles, on en traverse dans une saison et c’est important d’avoir un leader de vestiaire capable de remuer tout ça quand ça ne va pas. Je pense qu’on a été dur avec Jeremy, contre Caen il n’a pas été bon mais c’était le cas de l’équipe en général, et on a oublié ses bons matchs du début de saison. On a déjà fait une recrue au niveau offensif, on a pensé que c’était mieux de terminer avec ce qu’on a pour le reste de la saison. Rajouter un troisième arrière gauche pourrait déséquilibrer le groupe. Quand on voit ce qu’Evra a fait partout où il est passé on ne peut pas avoir de doutes sur son niveau ou ses qualités. Ce n’est pas ça qui est entré dans notre réflexion, c’est une réflexion plus globale sur l’équilibre du groupe », a-t-il confié.