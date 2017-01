L’arrivée de Memphis Depay (22 ans) n’est pas encore officielle, mais l’Olympique Lyonnais est déjà très enthousiaste. Interrogé en conférence de presse, Bruno Genesio a expliqué que le transfert du Néerlandais ne poussait pas Rachid Ghezzal (24 ans), en fin de contrat en juin qui n’a toujours pas prolongé, vers la sortie.

« Ce transfert ne scelle pas du tout son sort, je milite toujours pour qu’il resigne, je pense que c’est la bonne solution pour lui et pour nous. Maintenant, je ne suis pas décideur. Ça ne change rien pour moi. On a besoin de joueurs de talents, c’est souvent le talent qui fait la différence dans les zones de vérité. Memphis en est un, Rachid aussi, les autres aussi. On a encore trois compétitions à jouer, ça ne sera pas de trop », a-t-il lancé. Qu’en dira l’international algérien, actuellement à la CAN avec les Fennecs, qui selon nos informations, fait l’objet d’approches de l’AS Monaco ?