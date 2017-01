Il reste maintenant un peu moins de cinq heures avant la clôture du marché des transferts. L’Olympique Lyonnais ne s’est pour l’heure pas manifesté, mais certains dossiers continuent d’occuper l’esprit des supporters, comme celui menant à l’ailier angevin Nicolas Pépé.

Seulement, interrogé par Eurosport ce mardi soir, Gérard Houllier a tenu à se montrer on ne peut plus clair : « Il n’y a pas de transfert prévu à l’OL d’ici minuit. Pépé est un joueur intéressant, de rupture, mais on vient de mettre 20 M€ sur Memphis », a-t-il affirmé, confirmant par ailleurs le maintien au club de Nkoulou.