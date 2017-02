Message misogyne ou blague de mauvais esprit ? La banderole présente depuis plusieurs matchs au Parc OL, mais filmée par les caméras de Canal+ lors du match Lyon - Lille en janvier, avait provoqué beaucoup de réactions. Notamment de la part des joueuses du club rhodanien, qui ont décidé de rencontrer Jean-Michel Aulas pour recevoir des explications. Les auteurs de la banderole ont été identifiés par l’OL, qui n’a finalement pas décidé de porter plainte contre eux.

« Ils ont présenté leurs excuses avant d’expliquer qu’ils ne s’étaient pas rendu compte du caractère sexiste et diffamant. Pour eux, c’était de l’ironie. On a mis les choses au point, ils ont été sanctionnés. On a défini un cadre bien précis afin d’éviter que ce genre de problème se répète » a annoncé Jean-Michel Aulas dans l’Equipe.