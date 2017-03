Mené dès la 16e minute avec le but de Vada, l’Olympique Lyonnais était tout proche de s’incliner face à un concurrent direct pour l’Europe vendredi soir contre les Girondins de Bordeaux (1-1). Si Mammana a égalisé en fin de match (79e) les Rhodaniens s’en sortent bien, puisqu’ils auraient pu concéder un penalty pour une faute de Mouctar Diakhaby sur l’attaquant bordelais Malcom (38e). Malgré ça, le numéro 10 des Gones, Alexandre Lacazette, a fait part de ses regrets à la fin de cette rencontre.

« Je suis avant tout déçu. J’aurais aimé faire 90 minutes pleines, mais c’est comme ça. On n’a été là qu’en seconde période. Au moins, on ne perd pas. On a essayé de faire le maximum, mais cela n’a pas fonctionné comme on l’aurait voulu. Je ne sais pas pourquoi on est tout le temps sur courant alternatif » a déclaré Lacazette dans Le Progrès. Par ailleurs, redécouvrez les notes de ce match.