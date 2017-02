« La communication de Jean-Michel Aulas, il faut le dire, elle est parfois lamentable. Ce qu’il dit sur Balmont, c’est lamentable. Lorsqu’il dit qu’il n’arrive pas à voir ce qu’il se passe au-dessus de sa tête… pour moi, c’est un manque de respect. De la part d’un président, ça ne doit pas arriver. Qu’il fasse ses petits tweets parfois, ça amuse tout le monde, mais il ne faut pas qu’il oublie qu’il a une fonction de président. Ça nous amuse tous, c’est bien et comme c’est Jean-Michel Aulas, on a l’impression qu’il peut tout dire et tout faire. Sauf que c’est un manque de respect total. Si c’est fait par quelqu’un d’autre on va s’en offusquer, mais comme c’est lui Jean-Michel Aulas et qu’il est présent que les réseaux sociaux, on a l’impression que tout le monde peut s’en amuser. Moi ça ne me fait pas rire. (…) Toutes les semaines, s’il nous fait un tweet, il a une réaction et ça passe tout le temps, car c’est Lyon et Jean-Michel Aulas. » Cette phrase était celle d’Habib Beye, consultant sur Canal Plus, à l’issue de la sortie du grand patron de l’OL sur Florent Balmont après OL-Dijon (4-2).

Jean-Michel Aulas était déjà revenu sur la polémique ce mercredi midi lors d’une conférence téléphonique, puis il a décidé d’envoyer un petit tweet à l’ancien joueur de l’OM qui évolue maintenant sur la chaîne cryptée. « Habib, ne jugez pas au premier degré, l’ironie faisait suite à une attaque inélégante de Florent que j’aime bien aussi ! »