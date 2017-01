L’Olympique Lyonnais a étrillé l’Olympique de Marseille hier soir sur sa pelouse (3-1). Alexandre Lacazette a notamment marqué un doublé. Le Lyonnais a marqué son 16e et 17e but en Ligue 1 et répond à Edinson Cavani (20 buts en Ligue 1), lui aussi auteur d’un doublé face à Nantes (0-2).

Après le match, en zone mixte, l’attaquant lyonnais a répondu aux questions des médias. Avant la rencontre, les supporters des deux clubs se chambraient sur les réseaux sociaux à propos de l’appellation « Olympique ». Et lorsqu’on lui demande s’il a voulu faire passer un message en embrassant le logo de son club devant le kop après son 1er but, l’international français a répondu avec le sourire « Oui, le message c’est qu’il existe un seul Olympique (rire). » Une réponse qui devrait faire plaisir aux supporters lyonnais.