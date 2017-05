Interrogé au sortir de son élection dans le onze de la saison 2016/17 en Ligue 1, l’attaquant de l’Olympique Lyonnais Alexandre Lacazette s’est exprimé au sujet de son avenir, lui qui est annoncé avec insistance du côté de l’Atlético Madrid.

« Est-ce que je serai là l’année prochaine ? Je ne sais pas. En Ligue 1 ? Je ne sais pas. Est-ce que je sais et ne veux pas vous le dire ? Non, je ne sais pas, on verra », a-t-il lancé en toute franchise. C’est dit.