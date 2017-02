Pour ceux qui pensent qu’Alexandre Lacazette n’est bon qu’à tirer les pénaltys, l’attaquant de l’Olympique Lyonnais a mis les petits plats dans les grands pour son 22ème but de la saison en Ligue 1, s’amusant avec deux défenseurs du FC Metz à coup de crochets avant d’expédier le cuir pied gauche dans la lucarne.

Une réalisation du plus bel effet sur laquelle il revient en zone mixte : « Je le crochète et je prends la décision de l’enrouler. Je suis content parce qu’elle ne finit pas dans la tribune mais dans la lucarne. C’était difficile, surtout pied gauche, mais je n’ai pas à me plaindre », savoure la fine gâchette de Mermoz.