Après ses déclarations en conférence de presse vendredi dernier sur ses envies de départ, Alexandre Lacazette en a remis une couche ce dimanche soir face aux caméras de Canal Plus. L’attaquant de 26 ans a déclaré qu’il partirait surement de l’OL cet été.

« Je pense qu’il est arrivé, le bon moment. Je pense que cet été ce sera le moment ou il faudra changer d’air et découvrir autre chose, toujours dans l’idée d’avancer et de progresser footballistiquement et humainement. Je vais continuer à travailler encore, en espérant qu’il y ait de belles opportunités qui arrivent cet été. »