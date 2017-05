Alexandre Lacazette empile les buts avec son club formateur depuis le début de la saison. L’attaquant a marqué ses 25e et 26e buts en Ligue 1 lors de MHSC-OL (1-3), ce samedi. Mais le Français vit peut-être sa dernière saison à Lyon, et après le match, Jean Michel Aulas a fait un lapsus révélateur au micro de Canal +.

« J’espère qu’il va marquer son 100e but en L1 (ndlr : Il en est à 98) avant de partir. » Le président a alors été coupé par le journaliste :« avant de partir où ? Avant de partir de ce championnat-là et ceci étant dans les semaines qui viennent on aura discuté et cela se fera de la meilleure des manières. »