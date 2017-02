Durant la saison 2016-2017, le football français fête la centième édition de la Coupe de France. Et pour honorer cela, chaque équipe présente en seizième de finale a joué avec un maillot personnalisé. Les numéros étaient floqués avec le nom de tous les gagnants depuis la création de la compétition. Les plus grands vainqueurs étant mis en avant puisque le PSG, l’OM, Lyon ou encore Saint Étienne étaient marqué en plus gros.

Et Anthony Lopes, le gardien lyonnais, a fait une petite bévue. En effet, le Portugais a barré le nom de Saint Étienne sur son maillot lors d’OM-OL (2-1), mardi dernier. Dans le Progrès, le champion d’Europe a tenu à s’excuser auprès de l’ASSE pour son geste. « Je ne pensais pas que cela allait prendre ces proportions-là. J’ai pu entendre et lire des choses qui m’ont abasourdi. On sait qu’avec les réseaux sociaux, on n’a pas le droit à l’erreur. Il n’y avait rien de méchant de ma part. Si j’ai blessé ou dénigré l’ASSE et ses dirigeants, j’en suis vraiment désolé. Ce n’était pas du tout mon intention. » À quelques jours du derby Saint Étienne-Lyon (dimanche, 21h00), l’ambiance est déjà électrique.