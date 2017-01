Après sa victoire contre l’OM dimanche dernier, l’OL cherchera à confirmer contre le LOSC ce samedi (17h) lors de la 22e journée de Ligue 1. Un succès permettrait aux Gones de refaire un peu leur retard sur le trio de tête.

Pour cette rencontre, Bruno Genesio a convoqué un groupe de 18 joueurs. Ghezzal fait son retour après l’élimination de l’Algérie à la CAN. Depay est aussi présent. En revanche, Rybus et Diakhaby sont blessés, et Nkoulou est avec le Cameroun.

Le groupe lyonnais :

Lopes, Gorgelin - Rafael, Jallet, Mammana, Morel, Yanga-Mbiwa - Darder, Ferri, Gonalons, Tolisso, Tousart - Cornet, Fekir, Lacazette, Depay, Valbuena, Ghezzal.