Si beaucoup de joueurs de l’Olympique Lyonnais faisaient grise mine après la victoire face à Nancy (4-0) en raison de l’ambiance pesante régnant au Parc OL, Memphis Depay était lui heureux en zone mixte, savourant son tout premier but inscrit sous les couleurs de l’écurie rhodanienne.

« Le plus important reste la victoire. Mais marquer mon premier but est un plaisir », a-t-il tout d’abord affirmé, avant de revenir sur sa progression depuis son arrivée à l’hiver en provenance de Manchester United : « Je me sens de mieux en mieux à chaque match. Je me sens plus fort au niveau des jambes. Je n’avais plus joué pendant 90 minutes depuis presque un an. Mais je travaille et j’essaie de progresser », a-t-il confirmé.