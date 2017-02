Cet hiver, l’Olympique Lyonnais a sort 16 millions d’euros afin de s’offrir les services de Memphis Depay, en manque de temps de jeu à Manchester United. Le Néerlandais prend petit à petit ses marques (1 buts en 6 matches) au sein d’une formation rhodanienne qui connaît des difficultés en ce moment.

Interrogé sur le site officiel de l’OL, Memphis a évoqué son intégration au sein de sa nouvelle équipe : « Ça se passe vraiment bien. Tout le monde est très gentil avec moi et m’aide à m’intégrer rapidement. Concernant le terrain, j’essaye de m’adapter à l’équipe, à sa façon de jouer et j’essaye de créer des automatismes avec mes coéquipiers. Les choses se déroulent très bien ». Le jeune homme prend aussi ses marques au sein de la ville de Lyon : « Je suis toujours à la recherche d’une maison où m’installer donc, pour le moment, je vis encore à l’hôtel. Par contre, j’ai eu l’occasion d’aller dans quelques restaurants et j’ai vraiment bien aimé ».