Jean-Michel Aulas semble attaqué de tous les côtés depuis la pique de Vadim Vasilyev à l’issue de la rencontre entre L’Olypique Lyonnais et l’AS Monaco ce dimanche soir (3-1). Jérémy Morel a expliqué tout le bien que JMA fait à son club.

« Personnellement, je n’ai pas trop regardé ce qui pouvait se dire dans les médias, j’ai plus ressenti le match, on l’a vécu en direct, on n’a pas les mêmes sensations. C’est toujours pareil, ça donne des lignes d’écriture pour certains. Aujourd’hui qui ne critique pas Jean-Michel Aulas ? Ils sont plusieurs. Après on a la chance de l’avoir à nos côtés pour nous soutenir dans des moments comme ça où on n’a rien à gérer, c’est lui qui le fait. Après on sait comment est le président et c’est toujours mieux de l’avoir avec soi, que contre soi, c’est quelqu’un qui aime son club et qui fera tout pour », a confié le latéral gauche en conférence de presse ce mardi.