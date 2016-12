Il est indéniable que Mathieu Valbuena revient très bien avec l’Olympique Lyonnais après une année très très compliquée. Jérémy Morel qui connaît bien le meneur de jeu est revenu sur son beau retour ce mardi.

« Mathieu, je ne suis pas surpris, ça va faire six ans que je le connais. Plus on lui tape dessus plus il arrive à sortir la tête, il a un fort tempérament. Actuellement il nous fait énormément de bien. Oui, il n’a pas été épargné par les blessures, ça ne l’a pas aidé. Ce sont ces blessures qui lui ont fait prendre conscience de certaines choses, c’est bien pour lui et pour nous », a développé le latéral gauche.